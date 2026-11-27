Первый с 2020 г. поезд из Пекина прибыл в Иркутск. Время в пути составило около 55 часов. Обратно он отправится 28 ноября

№¾ Пекин — Иркутск прибыл в город назначения впервые за шесть лет. Об этом ТАСС Международный поездПекин — Иркутск прибыл в город назначения впервые за шесть лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

«Поезд прибыл в 14:55 (9:55 мск)», — сообщил собеседник агентства. Первый поезд отправился из Пекина 25 ноября в 07:27 по местному времени (02:27 мск). Общее время в пути составило около 55 часов. Одну из остановок поезд сделал в столице Монголии — Улан-Баторе.

О том, что РЖД и государственная корпорация «Китайские железные дороги» договорились о запуске международного сообщения по маршруту Пекин — Улан-Батор — Иркутск, в компании сообщили 12 ноября. Поезд будет курсировать раз в неделю: из Пекина он будет отправляться по средам, из Иркутска по субботам. В пути предусмотрены остановки на станциях Цзининань, Эрлянь, Дзамын-Удэ, Саншанд, Чойр, Дзун-Хара, Дархан, Сухэ-Батор, Наушки, Улан-Удэ и Слюдянка.