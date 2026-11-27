Президент США Дональд Трамп изменил согласованное с генсеком НАТО Марком Рютте совместное заявление по Украине, добавив предостережение для Киева избегать действий, ведущих к расширению конфликта, пишет Politico. В исходном тексте упоминалась только Россия

в одностороннем порядке изменил текст совместного заявления с генсеком НАТО Марком Рютте по поводу конфликта на Украине. Об этом Президент США Дональд Трампизменил текст совместного заявления с генсеком НАТО Марком Рютте по поводу конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного представителя НАТО.

После встречи в Мар-а-Лаго стороны выпустили совместный документ, в котором призвали Россию не предпринимать действий, расширяющих конфликт, и подчеркнули необходимость скорейшего мирного урегулирования. Текст был официально распространен Белым домом и НАТО.

Позже президент США опубликовал сообщение в соцсети Truth Social, в котором призвал избегать подобных действий как Россию, так и Украину.

Politico отмечает, что Дональд Трамп решил внести дополнение в заявление спустя несколько дней после атаки на российский военный корабль в ливийском порту. Ответственность за удар взяла украинская сторона. В Кремле говорили , что обратили внимание на заявление Киева. Ливийские власти пообещали ответить на атаку.