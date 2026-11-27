Минпросвещения РФ рекомендовало в этом учебном году провести последние звонки в школах 26 мая, а выпускные — 26 или 27 июня. Сдача ОГЭ и ЕГЭ начнется в начале июня

Минпросвещения рекомендовало провести последние звонки в российских школах 26 мая 2027 г. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выпускные вечера предлагается организовать 26 или 27 июня. Министерство уже направило рекомендации во все субъекты РФ.

В программу мероприятий предложили включить церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна России, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей. Также рекомендованы выступления родителей школьников, в том числе удостоенных государственных наград, и участников спецоперации.

Регионам поручено обеспечить безопасность мероприятий и доступность площадок для учеников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Основной период ЕГЭ в 2027 г. пройдет с 1 июня по 9 июля. Экзамены начнутся с истории, литературы и химии, русский язык выпускники будут сдавать 4 июня, математику — 7 июня. Для пересдачи одного предмета по выбору предусмотрены 8 и 9 июля.

Основной период ОГЭ для девятиклассников запланирован со 2 июня по 5 июля. Первым экзаменом станет математика, ее назначили на 2 июня. Информатику и иностранные языки школьники будут сдавать 5 июня, русский язык — 11 июня.