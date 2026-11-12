Пожарные локализовали возникший после атаки БПЛА огонь в порту Усть-Луга

Пожар в порту Усть-Луга, возникший после атаки беспилотников, локализован, сообщил губернатор Ленинградской области. По его словам, угрозы здоровью жителей нет. В Минэнерго Казахстана заявили, что атака не повлияла на экспорт казахстанской нефти: ее отгрузка через этот порт приостановлена с сентября

Пожар в порту Усть-Луга локализовали, сообщил в Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, окончательно потушить огонь рассчитывают в ближайшее время.

Угрозы жизни и здоровью работников предприятия нет, уточнил Александр Дрозденко. Передвижная лаборатория Государственного экологического надзора проверила воздух в ближайших населенных пунктах: концентрация вредных веществ находится в пределах нормы, уточнил глава региона.

Возгорание произошло после атаки беспилотников в ночь на 11 ноября. Несколько БПЛА попали в портовую зону Усть-Луга в Кингисеппском районе. В результате пострадали трое работников, угрозы их жизни нет, рассказал Александр Дрозденко.