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Пожарные локализовали возникший после атаки БПЛА огонь в порту Усть-Луга

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 12 ноя 2026 11:57
Пожар в порту Усть-Луга, возникший после атаки беспилотников, локализован, сообщил губернатор Ленинградской области. По его словам, угрозы здоровью жителей нет. В Минэнерго Казахстана заявили, что атака не повлияла на экспорт казахстанской нефти: ее отгрузка через этот порт приостановлена с сентября
Пожар в порту Усть-Луга локализовали, сообщил в Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, окончательно потушить огонь рассчитывают в ближайшее время.
Угрозы жизни и здоровью работников предприятия нет, уточнил Александр Дрозденко. Передвижная лаборатория Государственного экологического надзора проверила воздух в ближайших населенных пунктах: концентрация вредных веществ находится в пределах нормы, уточнил глава региона. 
Возгорание произошло после атаки беспилотников в ночь на 11 ноября. Несколько БПЛА попали в портовую зону Усть-Луга в Кингисеппском районе. В результате пострадали трое работников, угрозы их жизни нет, рассказал Александр Дрозденко. 
Атака не повлияла на транспортировку и экспорт казахстанской нефти, сообщила «Интерфакс-Казахстан» представитель Минэнерго Казахстана Асель Серикпаева. По ее словам, отгрузка через Усть-Лугу временно не ведется с сентября. Приостановка связана «исключительно с техническими ограничениями инфраструктурного характера на стороне транзитной трубопроводной системы», пояснила Асель Серикпаева. При этом согласованные объемы поставок и договоренности сторон сохраняются, обязательства перед грузоотправителями выполняются в полном объеме.
Тэги
Пожары Ленинградская область Нефть

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