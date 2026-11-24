Депутаты разработали законопроект, позволяющий владельцам малого и среднего бизнеса (МСП) и самозанятым получать повторные кредитные каникулы в случае введения режима ЧС в регионе. Правкомиссия одобрила инициативу при условии ее доработки. Правительство предложило также распространить эти меры на случаи совершения терактов

Правительственная комиссия одобрила при условии доработки законопроект о праве малого и среднего бизнеса, а также самозанятых на повторные кредитные каникулы в случае введения режима ЧС в регионе. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

11 августа в Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах. Льготный период сроком до трех месяцев можно будет получить при введении режима ЧС по месту нахождения, проживания или деятельности заемщика. Запрос необходимо подать в течение 60 дней с даты введения режима ЧС.

Право на льготу не имеют страховые компании, инвестфонды, ломбарды и игорный бизнес. По словам одного из авторов законопроекта, первого зампреда комитета Госдумы по МСП Альфии Когогиной, поправки подготовлены по просьбе предпринимателей, пострадавших от природных ЧС, включая наводнения в Дагестане.

Правкомиссия одобрила законопроект при условии доработки. Кабмин предложил распространить поправки на случаи совершения терактов. Также рекомендовано увеличить срок льготного режима до шести месяцев. Кроме того, предлагается ввести требование о подтверждении фактического проживания или ведения деятельности в регионе форс-мажора, если оно не совпадает с местом регистрации.

Сейчас отсрочка предоставляется один раз при соблюдении ряда условий, включая отсутствие процедур банкротства. Лимиты кредитования установлены: для самозанятых — 10 млн руб., для микропредприятий — 60 млн руб., для малого бизнеса — 400 млн руб., для среднего — 1 млрд руб.

В середине августа тысячи селлеров столкнулись со сложностями в обслуживании кредитов из-за атак на склады Wildberries, писал «Эксперт». Крупные банки начали поддерживать компании, чьи товары сгорели: предлагать им отсрочки и кредитные каникулы, помогать с перестройкой бизнеса.