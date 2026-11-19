В результате атаки БПЛА на Курск пострадали 11 человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Среди раненых — 12-летний ребенок, которого спасатели достали из-под завалов частного дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте

Число пострадавших в результате атаки беспилотников на Курск составило 11 человек. Об этом губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, три женщины получили ранения в клинике, еще две — в частном секторе. «К счастью, у всех пострадавших травмы несерьезные», — написал глава региона.

Александр Хинштейн также сообщил, что на северо-западе города под завалами частного дома оказался 12-летний ребенок. Спасатели достали его. В центре Курска осколочные ранения получили двое мужчин и три женщины. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

В центре города после падения обломков и воздействия взрывной волны повреждены многоквартирный и частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта и Курский медицинский колледж. Пострадали также фасад и окна травмпункта. Несколько автомобилей загорелись, другие машины получили повреждения. Оценка ущерба продолжается, подчеркнул губернатор.

Жильцам поврежденных домов при необходимости предоставят места в пунктах временного размещения, отметил Александр Хинштейн. Власти окажут помощь, произведут выплаты и после обследования зданий помогут с восстановлением, добавил он.

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ). Следователи устанавливают характеристики использованных для атаки средств и причастных к ней лиц.