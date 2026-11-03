Продажи новых легковых авто в России упали почти на 20%

В октябре 2026 г. продажи легковых машин в России упали на 19,8% по сравнению с тем же месяцем 2025-го, сообщил «Автостат». При этом за первые десять месяцев этого года рынок вырос на 3,7%

В октябре 2026 г. в России было продано 132,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 19,8% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

Лидером продаж осталась Lada, на долю которой в октябре пришлось более 22% от общего объема, или 29,7 тыс. проданных экземпляров.

Среди зарубежных брендов на первом месте оказался Haval. В октябре было реализовано 16,9 тыс. машин этой марки (доля на рынке — 12,7%). Третье место — у российского Tenet (15,3 тыс. шт.; доля — 11,5%). На четвертом и пятом месте — китайские Geely и Changan (7,9 тыс. и 7,7 тыс. шт. соответственно; почти 6% у каждой).

В топ-10 также вошли белорусский Belgee (6,3 тыс. шт.), японская Toyota (4 тыс. шт.), китайский Jetour (3,8 тыс. шт.), российский Jeland (3 тыс. шт.) и японская Mazda (2,7 тыс. шт).

В рейтинге моделей, как и прежде, лидируют автомобили семейства Lada Granta, которые в октябре были проданы в количестве 11,6 тыс. единиц. Далее следуют Vesta и Niva Travel — 5 тыс. и 3,9 тыс. шт. соответственно. Также в топ-10 попали кроссовер Belgee X50+ (3,8 тыс. шт.), Lada Iskra (3,6 тыс. шт.), внедорожник Niva Legend (3,4 тыс. шт.) и кроссовер Haval M6 (3 тыс. шт.).

За январь-октябрь 2026 г. продажи новых легковых машин в России в общей сложности составили 1,1 млн шт. (+3,7% год к году). Наилучший результат показал Tenet (рост продаж в 10,3 раза). Продажи Lada, напротив, упали на 0,9%, Belgee — на 3,1%, Geely — на 13,3%, Changan — на 14,4%.