Госдума во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что впервые правительством были учтены все предложения депутатов. Третье чтение запланировано на 24 ноября

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 гг., свидетельствуют данные думской электронной базы.

Ко второму чтению поступило 817 поправок к проекту федерального бюджета, из которых 695 рекомендованы профильным комитетом к принятию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит пресс-служба нижней палаты парламента.

«Впервые при обсуждении бюджета мы с вами от первого чтения во второе приходим с стопроцентной реализацией предложений депутатов, которые изначально были обговорены в рамках постановления», — сказал Вячеслав Володин.

Согласно проекту, в 2027 г. доходы бюджета составят 43,3 трлн руб. при расходах в 48,7 трлн руб. В 2028 и 2029 гг. планируется рост доходов до 45,8 трлн и 48,6 трлн руб. соответственно, в то время как расходы ожидаются на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн руб.

Планируемый дефицит федерального бюджета составит 5,4 трлн, 5,1 трлн и 5,3 трлн руб. в 2027, 2028 и 2029 гг. соответственно. Нефтегазовые доходы составят 7 трлн, 7,633 трлн и 7,726 трлн руб. Ненефтегазовые доходы прогнозируются на уровне 36,293 трлн, 38,201 трлн и 40,894 трлн руб., следует из проекта.

Третье чтение запланировано на 24 ноября.