Первого заместителя губернатора Мурманской области Оксану Демченко задержали по делу главы региона Андрея Чибиса, сообщают источники РБК. Ее доставили в Москву для проведения следственных действий. В региональном правительстве заявили, что не располагают информацией о задержании замгубернатора

Первый вице-губернатор Мурманской области Оксана Демченко задержана по делу главы региона Андрея Чибиса, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах.

По их словам, ее доставили в Москву для проведения следственных действий в Следственном департаменте МВД.

Министр информационной политики региона Ирина Бринькова сообщила изданию, что не располагает информацией о задержании Оксаны Демченко. Она уточнила, что на момент звонка первого вице-губернатора на работе не было.

«Известия» со ссылкой на источник пишут , что в Москву доставили также заместителя губернатора — министра региональной безопасности Артема Долгова.

Андрея Чибиса задержали в Москве 23 ноября. Он проходит по уголовному делу о мошенничестве, возбужденным в отношении группы лиц. Фигурантам вменяют хищение более 39 млн руб. у регионального Минстроя и растрату свыше 1 млрд руб., выделенных региональным Минтрансом на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск.