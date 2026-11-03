Reuters узнал о подготовке сделки по активам «Лукойла» с Тоддом Боэли

Консорциум инвесторов во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли готовится купить активы «Лукойла», сообщили источники Reuters. По их данным, сделка будет заключена в обмен на замороженные ценные бумаги компании

Консорциум инвесторов во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли готовит сделку по покупке зарубежных активов «Лукойла» в обмен на замороженные ценные бумаги компании, сообщил Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров. По их оценкам, сделка будет заключена в течение нескольких недель.

Банк, действующий от имени консорциума, уже купил у западных инвестиционных фондов замороженные бумаги «Лукойла» на несколько миллиардов долларов, уточнили три собеседника агентства. Консорциум также включает инвесторов из ОАЭ International Holding Company и Al Hail Holding. Кроме того, предложение поддерживают сирийско-катарские братья Аль-Хайят и американская Корпорация по финансированию международного развития (DFC).

Зарубежные активы «Лукойла» включают нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. В январе этого года их стоимость оценивалась в $22 млрд. С того времени портфель подешевел, так как часть объектов прекратила работу, утверждают источники Reuters.

В сентябре Financial Times со ссылкой на источники писала , что Тодд Боэли заручился поддержкой правительства США и представителей стран Персидского залива для покупки международных активов «Лукойла». Собеседники газеты утверждали, что доля DFC может составить около 15% в компании-покупателе. Тодд Боэли и DFC, как ожидается, получат большинство мест в совете директоров.

В начале октября The New York Times со ссылкой на источники сообщила , что Россия и США обсуждают в рамках переговоров по Украине продажу зарубежных активов «Лукойла» американским и ближневосточным инвесторам. В Белом доме считают, что сделка поможет перезапустить двусторонние отношения с РФ и укрепит экономическую безопасность США.