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Reuters узнал о подготовке сделки по активам «Лукойла» с Тоддом Боэли

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 03 ноя 2026 21:56
Консорциум инвесторов во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли готовится купить активы «Лукойла», сообщили источники Reuters. По их данным, сделка будет заключена в обмен на замороженные ценные бумаги компании
Консорциум инвесторов во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли готовит сделку по покупке зарубежных активов «Лукойла» в обмен на замороженные ценные бумаги компании, сообщил Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров. По их оценкам, сделка будет заключена в течение нескольких недель.
Банк, действующий от имени консорциума, уже купил у западных инвестиционных фондов замороженные бумаги «Лукойла» на несколько миллиардов долларов, уточнили три собеседника агентства. Консорциум также включает инвесторов из ОАЭ International Holding Company и Al Hail Holding. Кроме того, предложение поддерживают сирийско-катарские братья Аль-Хайят и американская Корпорация по финансированию международного развития (DFC).
Зарубежные активы «Лукойла» включают нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. В январе этого года их стоимость оценивалась в $22 млрд. С того времени портфель подешевел, так как часть объектов прекратила работу, утверждают источники Reuters.
В сентябре Financial Times со ссылкой на источники писала, что Тодд Боэли заручился поддержкой правительства США и представителей стран Персидского залива для покупки международных активов «Лукойла». Собеседники газеты утверждали, что доля DFC может составить около 15% в компании-покупателе. Тодд Боэли и DFC, как ожидается, получат большинство мест в совете директоров.
В начале октября The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Россия и США обсуждают в рамках переговоров по Украине продажу зарубежных активов «Лукойла» американским и ближневосточным инвесторам. В Белом доме считают, что сделка поможет перезапустить двусторонние отношения с РФ и укрепит экономическую безопасность США.
9 октября американская инвесткомпания Carlyle Group подтвердила, что больше не рассматривает покупку международных активов «Лукойла». О соглашении с российской компанией было объявлено в январе 2026 г., но сделка так и не состоялась.
Тэги
ЛУКОЙЛ Активы продажа

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