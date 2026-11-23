«Росатом» и РЖД готовят план развития квантовых технологий до 2036 г., сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. 3 сентября президент России Владимир Путин поручил кабмину и РЖД обеспечить квантовой сетью Дальний Восток к 2030 г.

«Росатом» и РЖД работают над дорожной картой развития квантовых технологий до 2036 г. по поручению президента России Владимира Путина. Об этом гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев рассказал в интервью отраслевому изданию «Страна Росатом».

«Мы вместе с РЖД реализуем большой квантовый проект. Эту работу оценил президент и поручил нам с [гендиректором РЖД] Олегом Белозеровым внести дорожную карту развития квантовых технологий до 2036 г.», — сказал Алексей Лихачев.

По его словам, в рамках сотрудничества РЖД несет ответственность за квантовую связь, а «Росатом» — за квантовые вычисления, алгоритмы и сенсоры. Компании также ведут работу по привлечению зарубежных партнеров.

Еще одним направлением совместной работы являются цифровые сервисы для логистики, отметил Алексей Лихачев.

Глава госкорпорации также выразил надежду на возобновление проекта атомного локомотива, идея которого возникла еще при Игоре Курчатове. Сейчас же «Росатом» готов поставлять РЖД накопители энергии для железнодорожной инфраструктуры, добавил он.

3 сентября Владимир Путин поручил правительству и РЖД развивать квантовую сеть на Дальнем Востоке. По словам главы государства, к 2030 г. квантовые коммуникации должны охватить все региональные столицы. Протяженность сети сейчас составляет более 7,8 тыс. км, она объединяет 27 субъектов и 13 городов-миллионников.