Роскомнадзор сообщил, что обнаружил в выпусках на YouTube-канале Ксении Собчак пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Так в ведомстве объяснили требование к журналистке удалить интервью с Игорем Синяком, Хилми Форксом и Андреем Григорьевым-Апполоновым

Роскомнадзор (РКН) выявил пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) в интервью Ксении Собчак с блогерами Хилми Форксом (настоящее имя — Хильми Олейник), Андреем Григорьевым-Апполоновым и Игорем Синяком. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«В этих интервью выявлена запрещенная информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения», — уточнили в ведомстве. Там напомнили, что движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

25 ноября Ксения Собчак сообщила в Telegram-канале «Кровавая барыня», что удалит на YouTube интервью с Хилми Форксом, Андреем Григорьевым-Апполоновым и Игорем Синяком по требованию РКН. Она уточнила, что в интервью были обнаружены признаки экстремизма.

Интервью с Хилми Форксом было опубликовано 20 ноября, видео набрало 4,3 млн просмотров. Интервью с Игорем Синяком, вышедшее в начале июня, собрало 7,5 млн просмотров. Интервью с Андреем Григорьевым-Апполоновым, опубликованное в начале ноября, посмотрели 8,5 млн раз.