Рособрнадзор и Минцифры прорабатывают возможность запрета продажи микронаушников на маркетплейсах, заявил глава службы Анзор Музаев. Инициатива направлена на борьбу со списыванием на экзаменах

Рособрнадзор совместно с Минцифры прорабатывает возможность запрета продажи микронаушников на маркетплейсах, заявил глава службы Анзор Музаев на заседании Общественного совета при Рособрнадзоре.

«Мы отрабатываем, чтобы по аналогии с рядом устройств был запрет на продажу таких устройств на маркетплейсах. Никакой пользы это оборудование ни в одной сфере жизнедеятельности, законной сфере жизнедеятельности, не приносит», — сказал Анзор Музаев ( цитата по ТАСС).

По словам главы ведомства, ежегодно с экзаменов удаляют около тысячи человек, которые пытаются использовать запрещенные средства связи.

Анзор Музаев также предложил создать в университетах специальные комнаты без связи для проведения экзаменов и зачетов. Он обратил внимание, что часто студенты при сдаче экзаменов пользуются различными устройствами и искусственным интеллектом.