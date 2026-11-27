Чистая прибыль РЖД по итогам девяти месяцев выросла почти в четыре раза, до 86,2 млрд руб. Суммарные доходы холдинга за это время увеличились на 15,6%, до 3,2 трлн руб.

Чистая прибыль РЖД по итогам января-сентября составила 86,2 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании. Показатель оказался выше в 3,5 раза по сравнению с чистой прибылью за девять месяцев 2025 г., когда она упала более чем в четыре раза год к году.

Суммарные доходы РЖД за январь-сентябрь выросли на 15,6% — до 3,2 трлн руб., уточнили в компании. Две трети доходов (2,2 трлн руб.) приходится на доходы от грузовых перевозок (+11,6%), оставшаяся часть — на доходы от пассажирский перевозок (413 млрд руб.; +9,2%).

В РЖД назвали дополнительным фактором роста доходов начало работ по строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург, где компания выступает генподрядчиком.

Операционные расходы компании за три квартала составили 2,6 трлн руб., операционная прибыль — 584,6 млрд руб. Показатель EBITDA за девять месяцев превысил 1 трлн руб., отметили в холдинге.

«Специфика бизнес-модели ОАО „РЖД“ предполагает, что значительная часть платежей и поступлений традиционно приходится на четвертый квартал из-за сезонного фактора и сроков закрытия работ», — пояснили в компании. Там уточнили, что это может приводить как к техническому росту, так и падению отдельных финансовых показателей, влияющих на результаты по итогам всего года.