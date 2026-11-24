С космодрома Байконур запущен грузовой корабль «Прогресс МС-36», сообщил «Роскосмос». Аппарат доставит на МКС топливо, воду, продукты, научное оборудование и робота-аватара «Теледроид»

С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с кораблем «Прогресс МС-36». Об этом сообщил «Роскосмос».

Пуск состоялся в 13:17 мск. Корабль отделился от третьей ступени ракеты, его уже вывели на заданную орбиту. Стыковка с Малым исследовательским модулем Международной космической станции (МКС) запланирована 26 ноября в 15:10 мск.

Корабль доставит на МКС топливо, воду, продукты, научное оборудование и другие грузы, а также робота-аватара «Теледроид» с машинным зрением. Он будет помогать космонавтам во время выходов в открытый космос, снижая риски для человека.