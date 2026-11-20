Ассоциация транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний обратилась к властям РФ с просьбой отложить ужесточение ПДД для курьеров как минимум до 2029 г., пишут «Ведомости». Минтранс предлагает запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам

Крупнейшие сервисы доставки попросили правительство, профильных министров и мэрию Москвы отложить внедрение изменений в ПДД для СИМ, предложенных Минтрансом, как минимум до 2029 г. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний (в нее входят Ozon, Wildberries & Russ, «Вкусвилл», «Яндекс лавка», «Яндекс еда», «Самокат» и др.).

Обращение было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, министрам промышленности и торговли Антону Алиханову, транспорта Дмитрию Ядрову, экономического развития Максиму Решетникову, а также мэру Москвы Сергею Собянину.

В письме ассоциация просит отсрочить внедрение инициативы Минтранса. Перенос сроков требуется для массового получения прав курьерами, закупки велосипедов, изменения маршрутов и создания инфраструктуры. Сервисы доставки утверждают, что немедленное введение новых требований может парализовать работу сервисов доставки на несколько месяцев.

Кроме того, в ассоциации считают небезопасным вытеснение курьеров на проезжую часть. Из-за двукратной разницы в скорости с машинами это может привести к наездам автомобилистов на курьеров и создать угрозу для водителей и пассажиров, сказано в письме.

В начале ноября Минтранс завершил разработку поправок в ПДД. В финальной версии предусмотрен запрет для курьеров на выезд на тротуары. Также предлагается отнести электросамокаты и электровелосипеды со скоростью свыше 25 км/ч и мощностью 0,25–4 кВт к мопедам. Курьеры, передвигающиеся на таком транспорте, должны будут получать водительское удостоверение категории «М». В Минтрансе поясняли, что использование курьерами электросамокатов и мощных мопедов создает риск травмирования пешеходов при столкновениях.

При этом в ассоциации считают невозможным оперативно обеспечить курьеров правами категории «М». В связи с этим бизнес перейдет на средства индивидуальной мобильности (СИМ), которых недостаточно на рынке, говорится в обращении. Рост спроса на СИМы может вызвать дефицит, рост цен и аренды, а также привести к сокращению числа курьеров, предупреждает бизнес.

Также стоимость доставки вырастет, а ее доступность снизится из-за дефицита техники. В связи с этим ассоциация предложила поэтапно, при участии отрасли, внедрить обязательные модули IoT-систем контроля скорости на курьерском транспорте, зоны с ограничением скорости в местах скопления пешеходов и соответствующую инфраструктуру.