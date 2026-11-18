В России могут ввести штрафы за показ фильмов с дискредитацией традиционных ценностей, Госдума одобрила такой законопроект об этом в первом чтении. Согласно предложенным изменениям, максимальный размер штрафа для компаний составит 5 млн руб. Изменения могут вступить в силу 1 марта 2027 г.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает введение штрафов за распространение фильмов, дискредитирующих традиционные ценности, следует из думской электронной базы.

Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов фракции «Единая Россия» в декабре 2025 г. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Предложенные изменения предлагают установить следующие штрафы:

За распространение фильмов, которые пропагандируют нарушение традиционных ценностей, будут установлены штрафы на уровне до 10 тыс. руб. для физлиц, до 100 тыс. руб. — для должностных лиц и до 700 тыс. руб. — для юрлиц;

За повторное нарушение размер штрафов будет увеличен до 100 тыс. руб. для физлиц, до 400 тыс. руб. — для должностных лиц и до 3 млн руб. — для юрлиц;

За отказ удалить материалы по запросу Роскомнадзора штрафы составят до 20 тыс. руб. для граждан, до 200 тыс. руб. — для должностных лиц и до 1 млн руб. — для юрлиц;

Повторное нарушение будет грозить штрафом до 300 тыс. руб. для физлиц, до 800 тыс. руб. — для должностных лиц и до 5 млн руб. — для юрлиц.

Штрафы при этом не будут распространяться на контент, распространение которого началось до 1 марта 2026 г., уточняется в поправках. Владельцы сервисов не должны будут выплачивать штрафы, если на фильм или сериал получено прокатное удостоверение Роскомнадзора. Документ также предусматривает, что штрафа можно будет избежать, если владелец аудиовизуального сервиса по требованию РКН в течение суток удалит недопустимый контент.

В случае, если требование РКН удалить контент не выполнят владельцы соцсетей, они также должны будут уплатить штраф. Для физлиц его размер предложено установить на уровне до 20 тыс. руб., для должностных лиц — до 200 тыс. руб., для юрлиц — до 1 млн руб. Штраф за повторное нарушение составит до 300 тыс. руб. для физлиц, до 800 тыс. руб. — для должностных лиц и до 5 млн руб. — для юрлиц.