Сооснователь Oracle Ларри Эллисон покинул первую десятку миллиардеров Forbes после падения акций компании до минимума с января 2024 г. 20 ноября его состояние сократилось на $7,9 млрд, до $140,8 млрд. За последние три месяца предприниматель потерял около $40 млрд

Сооснователь и технический директор Oracle Ларри Эллисон выбыл из десятки богатейших людей мира в рейтинге Forbes Real-Time Billionaires, сообщает издание.

20 ноября его состояние уменьшилось на $7,9 млрд, до $140,8 млрд, на фоне снижения акций Oracle до минимума с января 2024 г. За три месяца потери предпринимателя составили около $40 млрд.

С вечера 19 ноября Ларри Эллисон опустился с 9-го на 12-е место. Его обошли наследники Walmart Роб и Джим Уолтоны, а также сооснователь Inditex, которой принадлежит Zara, Амансио Ортега.

В ходе торгов 20 ноября акции Oracle подешевели на 7,5%, примерно до $102. С начала года их стоимость снизилась на 47%. В сентябре 2025 г. котировки достигали $319 на фоне роста облачного бизнеса компании.

По данным Forbes, инвесторы все больше обеспокоены расходами Oracle на инфраструктуру искусственного интеллекта. В 2026 финансовом году капитальные затраты компании составили около $55,7 млрд, а отрицательный свободный денежный поток — $23,7 млрд. На фоне вложений в дата-центры и чипы долг Oracle достиг примерно $125 млрд.