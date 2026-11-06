Главы Nvidia, SpaceX и Oracle потеряли почти $105 млрд после выборов в США

Совокупное состояние генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, главы SpaceX Илона Маска и сооснователя Oracle Ларри Эллисона уменьшилось за день почти на $105 млрд после победы демократов на промежуточных выборах в США. В общей сложности 500 участников индекса миллиардеров Bloomberg потеряли $185 млрд

Главы Nvidia, SpaceX и Oracle потеряли в совокупности $104,9 млрд после победы демократов на промежуточных выборах в США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Наибольшие потери понес Илон Маск — его состояние уменьшилось на $79,7 млрд, до $785 млрд. Состояние Дженсена Хуанга сократилось на $15,1 млрд, до $150,9 млрд, из-за чего он выбыл из топ-10 и занял 13-е место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Ларри Эллисон потерял $10,1 млрд (его состояние оценивается в $158 млрд).

Совокупное состояние 500 участников индекса миллиардеров Bloomberg после выборов сократилось на $185 млрд.

По данным агентства, акции технологических компаний упали из-за опасений инвесторов: контроль демократов над конгрессом может привести к ограничению строительства центров обработки данных, необходимых для развития искусственного интеллекта (ИИ). В результате акции Nvidia снизились на 9,3%, SpaceX — на 9%, а Oracle — на 6,9%.

Демократическая партия обеспечила себе большинство в обеих палатах Конгресса США по итогам промежуточных выборов 3 ноября. По данным CNN на 5 ноября, у демократов в палате представителей будет 253 места против 157 у республиканцев (при необходимых 218 для большинства), в сенате — 54 против 44 (51 — для большинства).