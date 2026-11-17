Средняя цена квадратного метра в новостройках Москвы по итогам октября впервые превысила 900 тыс. руб. Это на 17,9% больше год к году и на 113% выше показателя пятилетней давности, оценили аналитики «Метриума»

Средняя цена квадратного метра в новостройках Москвы по всем сегментам впервые превысила 900 тыс. руб., составив в октябре 907,3 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании «Метриума», с которым ознакомился Forbes.

По сравнению с октябрем прошлого года цена квадратного метра выросла на 17,9% (тогда стоимость находилась на уровне 769,3 тыс руб.). За пять лет прирост составил 113% (в октябре 2021 г. стоимость «квадрата» находилась на уровне 425,6 тыс. руб.).

Аналитики также отмечают рост скорости преодоления психологических рубежей выросла: путь от 400 тыс. до 500 тыс. руб. занял почти два года, а планки в 700 тыс., 800 тыс. и 900 тыс. руб. рынок преодолевал каждые 7–9 месяцев.

За пять лет объем предложения в Москве вырос с 36,3 до 40,8 тыс. лотов. Средний бюджет покупки квартиры увеличился на 130% — с 25,8 млн руб. (при площади 60,6 кв. м) до 59,3 млн руб. (65,4 кв. м).

Наибольший рост показали квадратные метры в массовом сегменте: за пять лет они подорожали на 71% (с 259 тыс. до 442,1 тыс. руб.). В бизнес-классе цена за метр выросла на 50% (с 381,2 тыс. до 573,6 тыс. руб.) — это самый низкий темп роста среди всех сегментов. В премиум-сегменте стоимость одного «квадрата» увеличилась на 60% (597,6 тыс. руб. в 2021 г. против 908 тыс. руб. в 2025 г.).

За пять лет средняя стоимость квартиры в этом сегменте выросла на 43% — с 47,9 млн руб. (84,4 кв. м) до 68,6 млн руб. (75,6 кв. м). По данным «Метриума», доля таких проектов в предложении Москвы за этот период увеличилась с 8% до 23%, обогнав комфорт-класс.

Средняя стоимость недвижимости в элитном сегменте в Москве достигла рекордных 2,6 млн руб. за кв. м, что на 8,3% больше уровня прошлого года и на 85% выше показателя октября 2021 г. (1,4 млн руб.), отметили аналитики. За пять лет средняя цена лота выросла на 72% — с 215,8 млн руб. (152,3 кв. м) до 371,2 млн руб. (141,8 кв. м), а доля сегмента в предложении удвоилась: с 3% до 6%.