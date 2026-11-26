Суд в Воронеже частично удовлетворил первый в России иск о защите прав потребителей к организатору концерта Канье Уэста в Петербурге агентству Say Agency и обязал выплатить истцу более 200 тыс. руб.

Центральный районный суд Воронежа частично удовлетворил первый в России иск к организатору концерта Канье Уэста ООО «Сэй «дженси», передает ТАСС из зала суда.

«Суд решил <…> удовлетворить частично. Взыскать солидарно с ООО „Сэй эдженси“ денежные средства в размере 145 тыс. рублей, уплаченные за концерт Канье Уэста», — сказал судья.

Суд также постановил взыскать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму около 90 тыс. руб.

17 августа Say Agency объявило о двух концертах Канье Уэста в Петербурге, запланированных на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». 24 августа площадка заявила , что договор аренды с организаторами не заключен и проведение концертов невозможно. 18 сентября информация о российских выступлениях исчезла с сайта мирового тура артиста. В конце сентября отмену концертов подтвердили как американское агентство Access Opera, так и российский организатор Say Agency.