К признакам нелегальной деятельности на финансовом рынке относятся регулярное поступление денежных средств от физлиц (не менее трех однородных операций в течение 30 дней), систематическое снятие ранее внесенных на банковский счет наличных, полученных якобы от инвесторов, и еще около 50 других признаков, сообщил ЦБ. Они могут указывать на незаконную выдачу займов и деятельность финансовых пирамид

Банк России сформировал перечень операций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, сообщает пресс-служба регулятора. Всего в перечень вошли около 50 признаков, сгруппированных по разным направлениям.

К таким признакам ЦБ, например, относит систематическое поступление денежных средств от физлиц. Регулятор пояснил, что под систематическим и регулярным поступлением подразумевается проведение не менее трех однородных операций в течение любых последовательных 30 календарных дней либо не менее десяти таких операций в течение одного календарного года, следует из методических рекомендаций ЦБ по усилению внимания банков к операциям клиентам.

Такие действия могут указывать на нелегальную деятельность по выдаче потребительских займов, уточнил регулятор. Среди других признаков, указывающих на эту деятельность, ЦБ назвал «повторяющиеся поступления клиенту денежных средств от одних и тех же физических лиц через равные или близкие промежутки времени». Подозрения также могут вызвать регулярные поступления на одинаковые суммы и отсутствие документов, подтверждающих реальную торговую деятельность.

Отдельно ЦБ перечислил признаки финансовых пирамид и незаконного привлечения инвестиций. Среди них — выплаты прежним инвесторам за счет новых участников, переводы средств руководителям и связанным с ними лицам, крупные расходы на привлечение вкладчиков через блогеров и администраторов каналов, а также систематическое снятие ранее внесенных на банковский счет наличных, полученных якобы от инвесторов.

В связи с этим ЦБ рекомендовал проводить углубленные проверки таких клиентов и запрашивать документы об источниках средств и экономическом смысле операций. При выявлении подозрительных операций кредитные организации могут отказать в их проведении: если в течение года банк дважды и более откажет клиенту в проведении операций по этому основанию, он также может расторгнуть договор банковского счета.