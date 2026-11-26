Прежде чем купить криптовалюту, инвестор должен будет пройти тест и ответить верно на семь из восьми вопросов. Банк России опубликовал первые базовые стандарты с правилами тестирования

Банк России утвердил базовые стандарты защиты прав клиентов брокеров и криптообменников, которые включают правила тестирования инвесторов по криптовалютам. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Приобрести цифровую валюту через российского брокера или криптообменник можно будет только после успешного прохождения бесплатного тестирования, указал регулятор. Тест включает восемь вопросов, инвестор должен ответить правильно минимум на семь из них.

Тестирование обязательно как для квалифицированных инвесторов, так и для «неквалов», уточнили в ЦБ. Успешно пройденный тест будет действительным в течение одного года.

«Вопросы касаются регулирования рынка криптовалют, особенностей разных видов криптомонет, информационной безопасности, рисков блокировки операций и волатильности курса цифровой валюты», — пояснили в ЦБ.

Для прохождения тестирования дается две попытки. Вопросы каждый раз будут разными. Участникам рынка запрещено раскрывать клиентам правильные ответы, отметили в Банке России.