Инфляция в России в этом году могла бы приблизиться к целевым 4%, несмотря на повышение НДС и мягкую бюджетную политику, но ситуацию осложнил топливный кризис, заявил советник главы ЦБ Кирилл Тремасов. По его словам, рост цен на бензин привел к повышению инфляции и инфляционных ожиданий

Инфляция в РФ могла бы достичь цели в 4% по итогам этого года, несмотря на повышение ставки НДС и больший дефицит бюджета, чем ожидалось, если бы не ситуация на рынке топлива. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге.

«В принципе мы в этом году были как никогда близки к достижению цели… Даже несмотря на историю с НДС, которая носила проинфляционный характер, даже несмотря на более мягкую бюджетную политику, которая в этом году проводилась, мы были близки к достижению цели. Я думаю, мы были бы на цели в этом году, не случись топливный кризис», — сказал Кирилл Тремасов ( цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, топливный кризис оказал как прямое, так и опосредованное влияние на инфляцию: он привел к росту цен на бензин, а также спровоцировал повышение инфляционных ожиданий населения и удорожание широкого перечня товаров и услуг.

Сейчас же ситуация на топливном рынке стабилизировалась, отметил Кирилл Тремасов. По его словам, ЦБ ожидает, что она останется в таком же состоянии и в следующем году. При отсутствии новых шоков это позволит вернуть инфляцию к целевому уровню в 2027 г., уточнил глава ЦБ.