Банк России обнаружил случаи открытия микрофинансовыми организациями кредитных линий на срок более тысячи лет, сообщили в ЦБ. Среди других способов обхода регуляторных ограничений — схемы искусственного занижения полной стоимости кредита и увеличения суммы займа без пересчета долговой нагрузки

Микрофинансовые организации используют кредитные линии для обхода регуляторных требований, в отдельных случаях открывая их на срок более тысячи лет, заявил директор департамента небанковского финансирования Банка России Илья Кочетков.

«На нашем рынке встречаются выдающиеся эпизоды, когда кредитные линии выдаются на срок 1 тыс. с лишним лет», — сказал Илья Кочетков на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности НАУМИР ( цитата по «Интерфаксу»).

По данным ЦБ, в третьем квартале на займы с лимитом кредитования пришлось 69% выдач МФО. При этом 75% лимитов имели полную стоимость кредита (ПСК) выше 200% годовых.

С 1 октября МФО не могут выдавать новый заем с ПСК выше 200% годовых, если у клиента уже есть два непогашенных займа или кредита с такой стоимостью. Ограничение призвано сократить практику погашения старых долгов за счет новых дорогих займов. С 1 апреля 2027 г. требования ужесточат: будет действовать ограничение на один заем с ПСК свыше 100% годовых.

Еще одна схема — искусственное занижение ПСК за счет изменения ставки. Илья Кочетков привел пример, когда в первые 100 дней стоимость займа составляет 292% годовых, затем снижается до 20%, а среднее значение получается на уровне 98%. На такие продукты пришлось 8% выдач МФО за первое полугодие 2026 г. Во втором квартале их объем вырос в четыре раза относительно первого, уточнили в ЦБ.

Третий способ обхода требований связан с дополнительными соглашениями об увеличении суммы займа. Одновременно заемщику продлевают срок возврата, сохраняя прежний ежемесячный платеж. В результате, по словам Ильи Кочеткова, показатель долговой нагрузки не пересчитывается, а макропруденциальные лимиты не соблюдаются.