В России выросла доля отказов по заявкам на микрозаймы: в октябре она достигла 66% против 56% годом ранее, оценили в Национальном бюро кредитных историй. МФО ужесточают отбор заемщиков на фоне ограничений ЦБ и роста просрочки, хотя спрос на их услуги увеличивается, отмечают «Известия»

Микрофинансовые организации стали чаще отказывать россиянам в займах. В октябре они отклонили 66% заявок — на 10 процентных пунктов больше, чем годом ранее, пишут «Известия» со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За месяц показатель вырос на три процентных пункта. Среди новых клиентов проверку платежеспособности и кредитной истории не проходят около 80%, сообщили «Известиям» в саморегулируемой организации «МиР».

Спрос на услуги МФО при этом растет. Это происходит на фоне снижения доступности банковского кредитования. По данным НБКИ, банки отклоняют почти 80% заявок на потребительские кредиты. Директор по управлению рисками МФК «Мигкредит» Олег Бердасов объясняет рост отказов ограничениями ЦБ на выдачу займов клиентам с высокой долговой нагрузкой.

В Банке России также указали на увеличение просрочки, которая вынуждает МФО осторожнее подходить к отбору заемщиков: компаниям приходится создавать больше резервов на случай невозврата денег.

До конца 2026 г. доля отказов может сохраниться на уровне около 65%, а в первом полугодии 2027 г. — вырасти до 70–75%, прогнозирует ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. В СРО «МиР» предупредили о риске перехода клиентов к нелегальным кредиторам: ограничения сдерживают закредитованность, но не устраняют потребность людей в деньгах.