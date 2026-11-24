Запрет на продажу вейпов 24 ноября ввели в Новгородской и Оренбургской областях, а также в Коми и Кабардино-Балкарии. Глава Татарстана Рустам Минниханов сегодня также подписал закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них. В четырех регионах ограничения будут действовать до 1 марта 2032 г., в Новгородской области срок запрета не установлен

В Новгородской области ввели запрет розничной продажи вейпов и жидкостей для них с 1 марта 2027 г., сообщила пресс-служба областной думы. Срок окончания действия запрета не уточняется.

Одновременно депутаты установили административную ответственность за нарушение запрета. Штрафы для граждан составят от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 200 до 300 тыс. руб., для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. руб.

республике Коми и Аналогичные запреты были введены 24 ноября в Оренбургской области Кабардино-Балкарии . Они будут действовать до 1 марта 2032 г. В Оренбургской области закон также ограничивает продажу табачной и никотинсодержащей продукции в зданиях для отдыха и оздоровления детей, местах проведения спортивных соревнований, учреждениях социального обслуживания и других местах, сообщила пресс-служба регионального парламента.

В Татарстане закон приняли 19 ноября, а 24 ноября его подписал глава республики Рустам Минниханов. Закон также будет действовать до 1 марта 2032 г.

В ноябре компания «Право на здоровье» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести единый федеральный запрет на продажу вейпов, сообщает Forbes. Авторы обращения считают, что региональные ограничения могут привести к перепродаже продукции между субъектами, где действуют разные правила. Ограничения на продажу вейпов и жидкостей к ним уже введены почти в 40 регионах.