В Татарстане приняли закон о пятилетнем запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них, сообщила пресс-служба Государственного совета республики. Ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 г. и не затронут устройства для нагревания табака

В Татарстане приняли закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Ограничение будет действовать с 1 марта 2027 г. по 1 марта 2032 г., сообщила пресс-служба Государственного совета республики.

Законопроект одобрили во втором и третьем чтениях. Документ направят на подписание главе Татарстана Рустаму Минниханову. Запрет не коснется устройств для нагревания табака и другой табачной продукции, которая не относится к электронным системам доставки никотина.

Аналогичный закон приняли в Астраханской области. Депутаты поддержали инициативу председателя региональной думы Игоря Мартынова единогласно. Ограничения также начнут действовать с 1 марта 2027 г. и продлятся пять лет. Они не распространяются на устройства для нагревания табака и «стики», сообщили в пресс-службе областной думы.