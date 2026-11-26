Группа сенаторов предложила ввести административную и уголовную ответственность за незаконное распространение информации о последствиях ударов по объектам на территории России, терактов и покушений на госслужащих. Поправки предусматривают до трех лет лишения свободы при повторном нарушении и до пяти лет — если публикация привела к смерти или общественным беспорядкам

В Госдуму внесли три законопроекта, устанавливающие административную и уголовную ответственность за незаконное распространение сведений о последствиях атак по территории России, о расположении военной техники, о последствиях терактов и диверсий, а также покушений на жизнь госслужащих, следует из думской электронной базы.

Распространение какой информации может повлечь штраф или лишение свободы

О местах расположения военной техники, производства и хранения вооружения;

О последствиях применения противником беспилотников, авиационных средств поражения, ракетного и артиллерийского вооружения

О последствиях терактов, диверсий;

О последствиях покушений на госслужащих, правоохранителей и судей.

В документе уточняется, что речь идет об информации, которая распространяется в условиях вооруженного конфликта, военных действий, КТО или «иных действий с применением вооружения», в которых Россия принимает участие.

Какие поправки вносятся в КоАП

Поправки в КоАП предполагают, что физлица могут получить штраф от 30 до 50 тыс. руб. за незаконное распространение такой информации. Для должностных лиц штрафы будут установлены на уровне от 100 до 200 тыс. руб., для юрлиц — от 300 до 500 тыс. руб. Для лиц без гражданства в качестве наказания предусмотрен штраф и выдворение, следует из предложенных поправок.

Какая возможна уголовная ответственность

Документ также предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.5. Под ее действие могут попасть те, кто уже подвергался административному наказанию либо имеет судимость по этой статье. В качестве наказания предлагаются штраф от 100 до 300 тыс. руб. либо лишение свободы сроком до трех лет, следует из предложенных поправок.

Более строгое уголовное наказание — принудительные работы или лишение свободы сроком до пяти лет — предусмотрено, если распространение информации повлекло смерть по неосторожности, вред здоровью или имуществу, массовые нарушения общественного порядка либо помехи в работе инфраструктуры и предприятий. В этом случае привлекать к уголовной ответственности предлагается независимо от того, наказывали ли человека ранее за аналогичные действия.

В пояснительной записке сенаторы, предложившие изменения, связывают инициативу с необходимостью защиты сведений, распространение которых может угрожать обороноспособности страны, безопасности населения и важных объектов.