В Госдуме подготовили законопроект, который предусматривает введение квот на показ зарубежных фильмов в российских кинотеатрах, сообщает ТАСС. Документ предполагает ограничение времени проката иностранных картин и может вступить в силу с 1 марта 2027 г.
В Госдуме подготовили законопроект о квотировании зарубежных фильмов в российских кинотеатрах, сообщает
ТАСС со ссылкой на текст документа.
Изменения в закон «О государственной поддержке кинематографии» могут вступить в силу с 1 марта 2027 г. Согласно проекту, в течение года будут вводиться периоды, когда кинотеатры не смогут показывать иностранные фильмы либо должны будут выделять им минимальную долю времени показа по сравнению с российскими картинами.
Общая продолжительность таких периодов не должна превышать половины дней квартала и составит около 45 дней. Квоты планируется утверждать не позднее чем за 90 дней до начала года с участием российских организаций кинематографии. Условия ранее заключенных договоров на показ иностранных фильмов в период действия квот предлагается признавать ничтожными.
Для получения прокатного удостоверения на иностранный игровой фильм предлагается установить
компенсационный платеж в размере 5 млн руб., на анимационный фильм — 3 млн руб.
От уплаты освободят фильмы из стран ЕАЭС, картины-лауреаты кинофестивалей из правительственного перечня, а также фильмы, обнародованные до 1993 г. Без внесения платежа прокатное удостоверение выдаваться не будет. Средства планируется направлять на мониторинг показа фильмов и контроль за расписанием кинотеатров.
Кроме того, получатели прокатных удостоверений на иностранные фильмы должны будут ежеквартально перечислять 10% от кассовых сборов этих картин в российских кинотеатрах за квартал на развитие отечественной кинематографии. За нарушение правил квотирования зарубежного кино предлагается установить
административную ответственность. Размер штрафов в законопроекте не уточняется.
В июне председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков сообщил
о планах ввести сбор с проката зарубежных фильмов. По его словам, часть доходов от показа иностранных картин будет направляться на поддержку отечественного кинематографа. Также планировалось ввести плату за рассмотрение зарубежных фильмов перед допуском в прокат.
25 марта президент РФ Владимир Путин поручил
Минкультуры ускорить разработку механизма квотирования иностранных фильмов. На заседании Совета по культуре помощник президента Владимир Мединский сообщил, что министерство займется подготовкой законопроектов. Министр культуры Ольга Любимова подчеркивала, что при разработке механизма необходимо учесть интересы правообладателей, прокатчиков и кинотеатров.