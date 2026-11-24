В Госдуме подготовили законопроект, который предусматривает введение квот на показ зарубежных фильмов в российских кинотеатрах, сообщает ТАСС. Документ предполагает ограничение времени проката иностранных картин и может вступить в силу с 1 марта 2027 г.

В Госдуме подготовили законопроект о квотировании зарубежных фильмов в российских кинотеатрах, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Изменения в закон «О государственной поддержке кинематографии» могут вступить в силу с 1 марта 2027 г. Согласно проекту, в течение года будут вводиться периоды, когда кинотеатры не смогут показывать иностранные фильмы либо должны будут выделять им минимальную долю времени показа по сравнению с российскими картинами.

Общая продолжительность таких периодов не должна превышать половины дней квартала и составит около 45 дней. Квоты планируется утверждать не позднее чем за 90 дней до начала года с участием российских организаций кинематографии. Условия ранее заключенных договоров на показ иностранных фильмов в период действия квот предлагается признавать ничтожными.

Для получения прокатного удостоверения на иностранный игровой фильм предлагается установить компенсационный платеж в размере 5 млн руб., на анимационный фильм — 3 млн руб.

От уплаты освободят фильмы из стран ЕАЭС, картины-лауреаты кинофестивалей из правительственного перечня, а также фильмы, обнародованные до 1993 г. Без внесения платежа прокатное удостоверение выдаваться не будет. Средства планируется направлять на мониторинг показа фильмов и контроль за расписанием кинотеатров.

Кроме того, получатели прокатных удостоверений на иностранные фильмы должны будут ежеквартально перечислять 10% от кассовых сборов этих картин в российских кинотеатрах за квартал на развитие отечественной кинематографии. За нарушение правил квотирования зарубежного кино предлагается установить административную ответственность. Размер штрафов в законопроекте не уточняется.

В июне председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков сообщил о планах ввести сбор с проката зарубежных фильмов. По его словам, часть доходов от показа иностранных картин будет направляться на поддержку отечественного кинематографа. Также планировалось ввести плату за рассмотрение зарубежных фильмов перед допуском в прокат.