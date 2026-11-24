В Госдуме предложили создать «Семейный банк отпусков», который позволит россиянам передавать часть оплачиваемого отдыха супругам, родителям или совершеннолетним детям. С такой инициативой выступил вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР), он обратился к министру труда Антону Котякову

Вице-спикер Госдумы, глава комитета по развитию гражданского общества Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разрешить россиянам передавать часть оплачиваемого отпуска членам семьи. С такой инициативой он обратился к министру труда Антону Котякову, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст обращения.

«Прошу вас рассмотреть предложение о разработке механизма „Семейный банк отпусков“, позволяющего работающим гражданам добровольно передавать часть дней оплачиваемого отдыха супругу, родителям или совершеннолетним детям», — говорится в обращении.

Передавать можно будет дни отпуска сверх обязательных 28 календарных дней в год, а также дополнительные дни, которые работодатель предоставляет по собственным программам. При этом дни отдыха, положенные за работу во вредных или опасных условиях, передавать не разрешат.

Для передачи дней потребуется заявление обоих членов семьи. Получатель сможет использовать их на любые личные и семейные дела, подтверждать цель отдыха не придется. При этом у каждого работника должно сохраниться право на обязательный отпуск.

Если родственники работают в разных организациях, предлагается предусмотреть денежные расчеты между работодателями: компания сотрудника, который передает дни, перечислит сумму отпускных работодателю получателя. Тот рассчитает продолжительность дополнительного отдыха исходя из среднего заработка своего работника.