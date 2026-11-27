Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Эксперту» предложил закрепить в законодательстве бесплатный доступ банков к ГИС. В отдельных случаях он допустил введение платы, но подчеркнул, что тарифы должны быть экономически обоснованными

Бесплатный доступ банков к государственным информационным системам (ГИС) в случаях, когда получение сведений необходимо для исполнения обязательных требований, следует закрепить законодательно. Об этом в интервью «Эксперту» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его мнению, Банк России должен участвовать в определении того, в каких случаях и по каким тарифам с банков может взиматься плата за использование государственных баз данных.

«При этом нужно законодательно закрепить безусловный принцип: если получение сведений необходимо для исполнения обязательных требований, такой доступ должен предоставляться бесплатно», — заявил Анатолий Аксаков.

Банки не должны платить за проверки, которые государство обязывает их проводить, иначе это чревато ростом издержек финансового сектора, отметил депутат. «В остальных случаях платный доступ возможен, но на единых и прозрачных условиях, а тарифы должны быть экономически обоснованными и опираться на реальные затраты на развитие и эксплуатацию соответствующей ГИС с учетом текущей и прогнозируемой нагрузки», — подчеркнул глава профильного комитета Госдумы.

В марте 2026 г. МВД представило проект постановления правительства, предусматривающий введение платы за предоставление организациям, в том числе банкам, сведений из ведомственных баз данных. Министерство предложило установить тариф в размере 50 руб. за каждый завершенный сеанс обмена информацией по каждому виду запрашиваемых сведений. В частности, банкам придется платить за проверку действительности паспортов клиентов. По расчетам ведомства, нововведение позволит ежегодно дополнительно привлекать в федеральный бюджет 119,6 млрд руб., сообщал «Интерфакс».

Инициатива вызвала сопротивление финансового рынка. Против нее выступили Банк России и Росфинмониторинг. В последнем назвали введение платы необоснованным, поскольку, проверяя паспортные данные клиентов, банки выполняют публичную функцию в рамках законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (115-ФЗ), писал «Интерфакс».

В мае глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала сохранение бесплатного доступа к государственным информационным ресурсам, отметив, что в случае введения платы тарифы должны быть экономически обоснованными и учитывать возможности банков нести дополнительные расходы.

Несмотря на возражения финансового рынка и регулятора, в ноябре инициативу МВД поддержало правительство. Соответствующее решение озвучил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании 11 ноября, сообщил Forbes со ссылкой на источники.

Полностью интервью с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым выйдет на сайте «Эксперта» в 10:00 мск.