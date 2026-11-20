В Кемеровской области депутаты приняли закон о пятилетнем запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Ограничения будут действовать с 1 марта 2027 г. до 1 марта 2032 г. Аналогичный запрет ранее ввели ряд других регионов

Парламент Кузбасса принял закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, сообщается на официальной странице парламента во «ВКонтакте».

«В 2019 году в регионе ограничили продажу вейпов несовершеннолетним. Теперь запрет будет действовать для всех. Новая мера — часть последовательной политики по сохранению здоровья кузбассовцев», — отметил председатель парламента Кузбасса Алексей Зеленин.

Ограничения будут действовать с 1 марта 2027 г. по 1 марта 2032 г. Инициативу поддержали областной родительский комитет, медицинское и педагогическое сообщества, а также общественные организации. Положительные заключения дали прокуратура Кузбасса и региональное управление МВД.