Власти Санкт-Петербурга приняли закон о полном запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Ограничения будут действовать с 1 марта 2027 г. до 1 марта 2032 г. Аналогичный закон также приняли в Ленинградской области

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем чтении закон о полном запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них на пять лет. Об этом сообщается на странице городского парламента во «ВКонтакте».

За документ проголосовали 48 депутатов. Закон направлен на подписание губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Запрет на торговлю электронными системами доставки никотина и жидкостями для них установлен с 1 марта 2027 г. до 1 марта 2032 г.

В первом чтении петербургские депутаты поддержали инициативу 11 ноября. На следующий день аналогичный запрет на тот же срок приняли в Ленинградской области. Председатель областного заксобрания Сергей Бебенин объяснил, что два региона согласовывают ограничения, чтобы покупатели не могли обходить их, выезжая в соседний субъект.