В Кремле объяснили решение Владимира Путина помиловать Лерчек

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) помилована президентом РФ Владимиром Путиным из соображений гуманности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Указ о помиловании был подписан 14 ноября. В СПЧ сообщили, что теперь Валерия Чекалина сможет выехать за границу для лечения

Президент России Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину (Лерчек) исключительно из соображений гуманности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«При принятии решения и подписании соответствующего указа глава государства руководствовался исключительно соображениями гуманности», — сказал представитель Кремля ( цитата по ТАСС).

По его словам, блогер нанесла стране значительный экономический ущерб. Вместе с тем во внимание было принято ее заболевание и наличие несовершеннолетних детей, пояснил Дмитрий Песков.

Валерия Чекалина сможет выехать за границу для лечения после помилования, сообщила ТАСС член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева. Она пояснила, что помилование снимает судимость и связанные с ней ограничения, включая запрет на выезд.

Адвокат блогера Константин Третьяков сообщил «РИА Новости», что после помилования она намерена выехать в Китай на лечение. Для этого необходимо согласовать даты с клиникой.

В марте у Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. Блогер прошла девять курсов химиотерапии, последний из которых завершился в июле. 22 октября Валерия Чекалина сообщила о прогрессировании заболевания: по ее словам, метастазы обнаружили в надпочечниках, яичниках и легких. Врачи начали вторую линию химиотерапии и рассматривают другие варианты лечения, в том числе CAR-T-терапию в Китае. 10 ноября защита Лерчек попросила ФСИН разрешить ей выезд в КНР для лечения.

14 ноября Владимир Путин подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной, которую суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу более 760 млн руб. за вывод денег в ОАЭ. Мосгорсуд утвердил это наказание 5 ноября. Свою вину блогер не признала.