В Крыму с 25 ноября введут дневные ограничения подачи электроэнергии из-за противоаварийных работ, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Они продлятся не более 10 дней, снижение мощности составит до 30%. Ночью ограничений не будет, социальные объекты и системы тепло- и водоснабжения продолжат работать в штатном режиме

Подачу электроэнергии в Крыму ограничат с 25 ноября на срок до 10 дней в связи с проведением противоаварийных работ, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Снижение мощности до 30% запланировано в дневное время — с 8:00 до 21:00. Пик отключений придется на период с 12:00 до 15:00. С 21:00 до 8:00 ограничений не будет ни в одном муниципальном образовании, уточнил глава региона.

Конкретные графики отключений публиковать не планируется. По словам Сергея Аксенова, распределение электроэнергии между муниципальными образованиями будет равномерным.

Ограничения не затронут больницы, школы, котельные и водоканалы. Глава республики объяснил введение мер необходимостью обеспечить безопасность и провести противоаварийные работы.