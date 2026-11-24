Золотодобывающая компания «Берелех» через суд потребовала взыскать более 591 млн руб. за пропажу золота при перевозке. Ответчиком по иску выступило региональное управление спецсвязи

Компания «Берелех» подала иск к управлению спецсвязи по Магаданской области из-за потери золота 591 млн руб. при перевозке. Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда региона.

В сентябре 2026 г. сотрудники спецсвязи приняли у предприятия груз с драгоценными и редкоземельными металлами для транспортировки, сообщил суд. Позже перевозчик сообщил об утрате части отправления. Стоимость пропавшего груза «Берелех» оценил более чем в 591 млн руб.

Золотодобывающее предприятие обратилось в суд, так как управление спецсвязи не удовлетворило претензию о возмещении материального ущерба в досудебном порядке.

В исковых требованиях также заявлены взыскание провозной платы со спецсвязи в размере более 215 тыс. руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 8,846 млн руб. Предварительное заседание назначено на 16 декабря.