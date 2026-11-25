Водители теперь могут при помощи цифрового ID в мессенджере Max показывать водительские права и СТС, сообщили в компании. В МВД при этом рекомендовали иметь при себе и бумажные права

В мессенджере Max появилась возможность предъявлять водительские права и свидетельство о регистрации автомобиля (СТС) с помощью цифрового идентификатора (ID), сообщила пресс-служба компании.

«Новый функционал поможет забывчивым водителям сэкономить на штрафах и снизит риск утери физических носителей», — подчеркнул гендиректор Max Фарит Хуснояров.

Для проверки документов водителю достаточно будет показать QR-код из вкладки «Транспорт» в цифровом ID, а инспектору — отсканировать его. Цифровой ID действует только на устройстве, на котором был создан. Доступ к динамическому QR-коду защищен PIN-кодом, Face ID или отпечатком пальца.

Как пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в Max, ведомство рекомендует водителям иметь при себе документы и в бумажном виде.

«Такая обязанность предусматривается в качестве основной возможности провести необходимые проверочные процедуры в целях соблюдения прав и интересов граждан, обеспечения их безопасного участия в дорожном движении при неработающих средствах связи», — отметила она.