Игрокам GTA VI следует покаяться, заявил представитель РПЦ. Новая часть культовой видеоигры вышла 19 ноября. В ряде стран работники брали отгулы, чтобы провести день у приставки

Геймерам следует направить свою жизнь на «реальные дела» и покаяться. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново‑Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).

«В самом деле, очень много дури, греха, вреда, который люди себе и ближним причиняют такими вот забобонами (игрой в GTA VI. — „Эксперт“), то есть глупостями. <…> Эти игры — безусловно, зло», — сказал представитель РПЦ.

Он добавил, что православная церковь призывает геймеров покаяться, то есть «исправить свое поведение, <…> свою жизнь, направить ее к реальным, важным, существенным делам».

Механизмы появления зависимости, последствия для работы мозга и развитие цифрового иммунитета заслуживают пристального внимания, особенно на новой волне игромании по всему миру, подчеркнул в колонке для «Эксперта» ординарный профессор Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт НИЦТИИМО, автор книги «Детки в сетке» Александр Ильинский.

По его словам, особо цифровой зависимости подвержены подростки. Желания и страхи затягивают их в нереальный цифровой мир так, что он затмевает реальный, пояснил эксперт.

Grand Theft Auto VI вышел 19 ноября 2026 г. на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра стала первой новой частью серии за 13 лет. Релиз вызвал большой ажиотаж: некоторые игроки планируют взять выходной, чтобы провести день за игрой, отмечал Reuters.