Вологодский городской суд арестовал на два месяца отца пятилетней девочки, которая умерла от истощения. Ходатайство органов предварительного следствия рассматривалось в ходе закрытого судебного заседания. Ходатайство в отношении матери погибшей девочки рассмотрят позже

Вологодский городской суд арестовал на два месяца мужчину, чья пятилетняя дочь умерла от истощения. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

«Вологодский городской суд, исследовав представленные материалы и данные о личности подозреваемого, постановил: избрать в отношении 38-летнего местного жителя — отца погибшей девочки — меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 25 января 2027 г.», — говорится в сообщении.

Ходатайство органов предварительного следствия рассматривалось в ходе закрытого судебного заседания, так как предметом исследования были сведения о частной жизни подозреваемого и его несовершеннолетних детей, а также врачебная тайна несовершеннолетних лиц. Аналогичное ходатайство в отношении матери погибшей будет рассмотрено позже.

25 ноября стало известно о смерти от истощения пятилетней девочки из многодетной семьи, проживающей на улице Михаила Поповича в Вологде. Ее семилетний брат также был госпитализирован в состоянии истощения. В семье воспитывались 12 детей (11 из которых — несовершеннолетние). Супруги состояли на профилактическом учете, но дети содержались в ненадлежащих условиях.