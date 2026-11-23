Из-за сильных снегопадов в японской префектуре Гифу без электроэнергии остались около 4,2 тыс. домов, сообщил NHK. Непогода также нарушила железнодорожное сообщение и работу мобильных операторов. Последние рекомендовали для звонков пользоваться стационарными телефонами

В Японии в префектуре Гифу без электроэнергии из-за сильных снегопадов остались около 4,2 тыс. домов, сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные энергокомпании Chubu Electric Power.

Причиной стали обильные осадки в виде мокрого снега, которые привели к падению деревьев на линии электропередачи. Работы по восстановлению электросетей осложняются снежными заносами, которые затрудняют доступ специалистов к поврежденным участкам, отмечает телеканал.

Из-за перебоев с электричеством сбои также зафиксированы в работе трех крупнейших операторов мобильной связи Японии, пишет NHK. Они заявили, что «в настоящее время уточняют», когда ожидается восстановление связи, и рекомендовали пользоваться стационарными телефонами или «другими средствами связи в чрезвычайных ситуациях».

Снегопады также нарушили железнодорожное сообщение в районе реки Нагарагава, на некоторых станциях движение было приостановлено еще 21 ноября, отмечает NHK. По данным железной дороги Нагарагава, которые приводит телеканал, работы по уборке снега на путях начнутся во второй половине дня 23 ноября, а движение может возобновиться 24 ноября.