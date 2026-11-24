Власти Южной Кореи увеличили максимальное вознаграждение за сообщения о нарушениях на общенациональном вступительном экзамене в вузы с 100 млн до 500 млн вон — до около $371 тыс., сообщила Комиссия по борьбе с коррупцией и защите гражданских прав. Решение принято после выявления случаев использования ИИ-очков, миниатюрных камер и генеративного искусственного интеллекта

Южнокорейская Комиссия по борьбе с коррупцией и защите гражданских прав объявила о выплатах от 100 млн до 500 млн вон за сообщения о нарушениях на общенациональном вступительном экзамене в колледж. Эта сумма эквивалентна примерно $74 тыс. — $371 тыс., следует из сообщения на сайте комиссии.

Размер вознаграждения зависит от числа выявленных нарушителей. Рассчитывать на выплату смогут и сами участники мошенничества, если признаются и расскажут о сообщниках. В таком случае им также обещают смягчение наказания, говорится в сообщении.

Изначально максимальный размер вознаграждения был установлен на уровне до 100 млн вон. Расширение программы комиссия объяснила беспрецедентными случаями использования на экзаменах ИИ-очков, миниатюрных камер и генеративного искусственного интеллекта. По оценке ведомства, такие нарушения подрывают доверие к экзамену и обесценивают усилия сотен тысяч абитуриентов.

Специальная кампания по приему сообщений продлится с 20 ноября до 19 января 2027 г. Заявителям обещают конфиденциальность, защиту от преследования и меры безопасности при угрозе жизни или здоровью.

Правительство Южной Кореи 20 ноября также объявило о подготовке ужесточения наказаний. Среди них — создание правовых оснований для запрета сдавать экзамен на срок до 10 лет за нарушения с использованием умных устройств. С университетами планируется обсудить отчисление нарушителей и запрет поступать в другие вузы на такой же срок. 18 ноября правительство предупредило и об уголовной ответственности, предусматривающей до пяти лет лишения свободы.