Провайдеры дата-центров попросили у профильных ведомств разрешить им временно использовать вычислительные мощности за пределами РФ, сообщили «Ведомостям» источники. Компании таким образом хотят добиться сохранности части данных при возможных атаках на ЦОДы

Ряд провайдеров дата-центров и крупнейших операторов персональных данных попросили у профильных ведомств разрешить им временно использовать вычислительные мощности за пределами России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Компании таким образом намерены добиться сохранности части данных при возможных атаках на ЦОДы. По данным издания, итоговый состав подкомиссии, которой предстоит рассмотреть возможность использовать зарубежные дата-центры, еще не сформировали.

Как уточнил источник в одной из консалтинговых компаний, минимум три крупных оператора дата-центров ведут переговоры с провайдерами в Средней Азии о георезервировании. Речь идет о хранении данных на физически удаленных друг от друга площадках и аренде ресурсов GPU (графические процессоры для работы ИИ).

2 ноября президент России Владимир Путин разрешил временно использовать зарубежные дата-центры, чтобы обеспечить работу российских информресурсов. Для этого необходимо решение подкомиссии, согласованное с ФСБ. Документ также обязывает владельцев частных дата-центров зарезервировать 10% площадей и мощностей.