Цифровые рубли, средства на электронных кошельках, ЦФА и цифровая валюта могут выступать предметом отмывания, постановил пленум Верховного суда. В связи с этим он признал это имуществом, подлежащим конфискации

Пленум Верховного суда признал цифровые рубли, цифровые финансовые активы и средства на электронных кошельках возможным предметом отмывания денег, говорится в сообщении на сайте Верховного суда.

«Современные преступные схемы активно используют цифровые инструменты, которые не были распространены еще несколько лет назад. Поэтому к предмету легализации отнесены не только цифровой рубль, цифровая валюта, но и иные цифровые активы», — сказано в сообщении.

Верховный суд разъяснил, что легализация преступных доходов может осуществляться путем конвертации цифровой валюты, полученной преступным путем, в денежные средства или другую цифровую валюту, а также путем обмена одной цифровой валюты на другую, передает ТАСС. При этом сами по себе финансовые операции с цифровыми активами не являются доказательством легализации преступных доходов, уточнили в ВС. Например, перевод цифровой валюты между собственными адресами не считается легализацией, если нет признаков специальной цели.

Если стоимость имущества, приобретенного преступным путем и используемого для легализации доходов, изменилась, при квалификации преступления будет учитываться стоимость на момент его совершения, уточнили в ВС.