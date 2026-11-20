Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили работу российской военной базы в республике и вопросы региональной безопасности. 20 ноября российский лидер прибыл в Таджикистан с рабочим визитом

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили работу российской военной базы в стране и вопросы региональной безопасности. Об этом сообщил Кремль.

«У нас сегодня будет возможность отдельно, уже вне рамок ОДКБ, поговорить и по вопросам безопасности региональной, функционирования нашей 201-й базы. И самое-то главное — поговорить по вопросам экономического взаимодействия», — сказал Владимир Путин.

Президент РФ также пообещал проинформировать Эмомали Рахмона об итогах саммита АТЭС в Шэньчжэне, так как процессы в этом регионе напрямую затрагивают соседние с Таджикистаном государства.

19 ноября в китайском Шэньчжэне прошла первая в истории трехсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Она длилась около 1,5 часа. Перед этим российский и американский президенты провели отдельную двустороннюю встречу, которая продолжалась менее часа. Они обсудили урегулирование конфликта на Украине и двусторонние отношения.