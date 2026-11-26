В России следует внедрять систему государственно-частного партнерства для быстрого возведения ЦОДов, заявил президент Владимир Путин. Он также призвал сформировать единый, устойчивый и независимый контур всей цифровой экономики

Система государственно-частного партнерства (ГЧП) необходима для быстрого строительства сети центров обработки данных (ЦОДов). Об этом заявил президент России Владимир Путин на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey.

«Предлагаю разработать систему государственно-частного партнерства, механизмы, которые позволят быстро возводить ЦОДы и вводить их в эксплуатацию, встраивать их в контуры действующих электростанций», — сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что важнейшее направление для развития искусственного интеллекта — это инфраструктура. По его словам, нужно сформировать единый, устойчивый и независимый контур всей цифровой экономики. Речь идет о строительстве центров обработки данных, модернизации электросети, внедрении энергоэффективных решений и систем охлаждения, пояснил глава государства.

Кроме того, Владимир Путин призвал развивать энергомощности, в частности, атомную генерацию, а также крупные и малые АЭС. Эти технологии являются самым сильным конкурентным преимуществом России, подчеркнул президент.

По итогам рабочей поездки во Владивосток в сентябре Владимир Путин дал кабмину поручение утвердить программу строительства центров обработки данных в регионах угледобычи — Кузбассе и Якутии.