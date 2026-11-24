В России утвердят программу строительства центров обработки данных в регионах угледобычи — Кузбассе и Якутии. Такое поручение дал президент России Владимир Путин
Правительство России должно до конца года утвердить программу строительства центров обработки данных (ЦОД) в регионах с развитой угледобычей. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам рабочей поездки во Владивосток в сентябре. Перечень опубликован
на сайте Кремля.
Речь идет, прежде всего, о таких регионах, как Кузбасс и Якутия, уточняется в документе.
Глава государства поручил кабмину обеспечить реализацию утвержденной программы. Первый доклад правительство должно будет представить до 15 января 2027 г., затем — ежегодно.
23 октября Владимир Путин поручил
подумать о масштабировании производства систем иммерсионного охлаждения для российских центров обработки данных (ЦОД). Метод предусматривает погружение компонентов в электропроводящую жидкость.
2 ноября президент России подписал
указ, временно разрешающий использовать зарубежные дата-центры для поддержки российских информационных ресурсов — решение будет принимать правительственная подкомиссия по согласованию с ФСБ. Документ также обязывает владельцев частных дата-центров зарезервировать 10% площадей и мощностей. За отказ операторам может грозить введение временного управления, предупредили
в Минцифры.
12 ноября глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что для России предпочтительнее, чтобы центры обработки данных «уходили под землю», а не переезжали за рубеж. По его словам, «закапывание» — одно из направлений работы по защите дата-центров.
8, 9 и 11 октября были атакованы
дата-центры «Яндекса» в Сасове, Калуге
и Владимире
— компания сообщала о повреждениях и перебоях в работе сервисов. 14 октября «Сбер» подтвердил
атаку на свой ЦОД в Балакове Саратовской области, но заверил, что все системы работают штатно. 18 октября атаке подвергся ЦОД холдинга VK в Ленинградской области.