В России утвердят программу строительства центров обработки данных в регионах угледобычи — Кузбассе и Якутии. Такое поручение дал президент России Владимир Путин

Правительство России должно до конца года утвердить программу строительства центров обработки данных (ЦОД) в регионах с развитой угледобычей. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам рабочей поездки во Владивосток в сентябре. Перечень опубликован на сайте Кремля.

Речь идет, прежде всего, о таких регионах, как Кузбасс и Якутия, уточняется в документе.

Глава государства поручил кабмину обеспечить реализацию утвержденной программы. Первый доклад правительство должно будет представить до 15 января 2027 г., затем — ежегодно.

23 октября Владимир Путин поручил подумать о масштабировании производства систем иммерсионного охлаждения для российских центров обработки данных (ЦОД). Метод предусматривает погружение компонентов в электропроводящую жидкость.

2 ноября президент России подписал указ, временно разрешающий использовать зарубежные дата-центры для поддержки российских информационных ресурсов — решение будет принимать правительственная подкомиссия по согласованию с ФСБ. Документ также обязывает владельцев частных дата-центров зарезервировать 10% площадей и мощностей. За отказ операторам может грозить введение временного управления, предупредили в Минцифры.

12 ноября глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что для России предпочтительнее, чтобы центры обработки данных «уходили под землю», а не переезжали за рубеж. По его словам, «закапывание» — одно из направлений работы по защите дата-центров.