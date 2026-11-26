Россия не должна позволить, чтобы кто-то использовал ИИ против нее, заявил президент Владимир Путин. По его словам, страна продолжит развивать суверенные фундаментальные модели ИИ

Ситуацию, в которой искусственный интеллект (ИИ) использовался бы против России, допустить нельзя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey.

«Мир усложняется, технологии искусственного интеллекта становятся все более и более эффективными, без них скоро жить станет невозможно. И мы никогда не должны позволить никому — и сами себе, — чтобы эти новации, новые технологии хоть когда-то и кем-то использовались против интересов нашей страны», — подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, ситуация с развитием искусственного интеллекта в течение нескольких лет поменялась кардинально. Если еще 10 лет назад считалось, что добившееся лидерства в этой сфере государство будет «властелином мира», то сейчас обладание даже самым передовым поколением ИИ не гарантирует технологического превосходства и устойчивого развития, подчеркнул президент.

Он также отметил, что технологии ИИ становятся более эффективными и без них «скоро жить станет невозможно». Россия же намерена стремиться к тому, чтобы внедрение технологии становилось все более массовым и охватывало все сферы жизни граждан и экономики. Президент уточнил, что РФ будет развивать суверенные ИИ-модели, так как это «позволяет идти вперед, приумножать технологический, промышленный и научный потенциал страны».