Президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктики на период до 2035 г. и на перспективу до 2050 г. Кабмин должен в течение полугода разработать комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности в этом регионе на период до 2035 г. и на перспективу до 2050 г. Указ размещен на портале опубликования официальных правовых актов.

Стратегия принята для «усиления координации деятельности органов публичной власти, институтов гражданского общества и организаций по обеспечению национальных интересов РФ в Арктике и комплексному социально-экономическому развитию АЗРФ», следует из документа.

Согласно указу, доля валового регионального продукта, произведенного в Арктике, должна составлять 8,4% к 2035 г. Объем перевозок грузов по Северному морскому пути к этому же периоду должен составлять 110–150 млн тонн.

Правительству поручено в течение полугода подготовить комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. Документ должен быть представлен на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как подчеркивается в стратегии, Россия занимает уникальное положение в Арктической зоне, без ее участия ни одну проблему этого региона не решить. Кроме того, РФ обладает уникальной научной базой данных об этом регионе и наибольшим опытом его освоения. «Арктика для России является резервом географического пространства, потенциальным источником важнейших природных ресурсов, стимулом для научного и научно-технологического развития, объектом приложения сил для молодого поколения», — говорится в документе.