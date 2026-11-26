Президент России Владимир Путин изменил состав комиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), включив в нее вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В комиссию больше не входит бывший вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко

Президент РФ Владимир Путин включил вице-премьера Дмитрия Чернышенко в состав комиссии по вопросам развития технологий ИИ, следует из указа главы государства.

Тем же указом из состава комиссии исключен бывший вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Комиссия при президенте РФ по вопросам развития технологий ИИ появилась в феврале 2026 г. Она образована «в целях повышения эффективности формирования и реализации государственной политики в области создания, развития технологий искусственного интеллекта и их внедрения в отраслях экономики, социальной сфере и сфере государственного управления».

Дмитрий Григоренко с января 2020 г. занимал пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства. 22 октября Владимир Путин освободил его от этой должности. После кадровых перестановок в кабмине Дмитрий Григоренко также покинул посты главы набсовета ВТБ и председателя набсовета ВЭБ.РФ.